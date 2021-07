Bandas de tributo disparam em Portugal

Delfim Machado Hoje às 13:36 Facebook

Covers levam artistas nacionais em digressão pelo Mundo. Hard Club agendou festival com Queen, Coldplay ou Pink Floyd.

Nos últimos quatro anos, nasceram dezenas de bandas de tributo em Portugal. Imitam os grupos mais famosos do Mundo e em palco encarnam na totalidade o papel dos seus ídolos, que em muitos casos já nem estão no ativo. As bandas de tributo (covers) cantam de forma igual, tocam os mesmos instrumentos, vestem a mesma roupa e até os penteados são reproduzidos. Em Portugal, ainda há poucos eventos dedicados a este tipo de banda, mas um "happening" está prestes a acontecer no Hard Club, no Porto, que tem agendados nove concertos até setembro.

No espetáculo de uma banda de tributo, o objetivo é que o som e a cenografia fiquem o mais perto possível dos da banda original. "Isto não é só música. Nos tributos também há a parte cénica de criarmos o ambiente em que nós nos transformamos nos músicos a quem estamos a prestar tributo", refere Vasco Freitas, dos Stones Alive, banda que reproduz Rolling Stones.