Bandas filarmónicas em destaque na nova etapa do festival Inventa

Sara Magalhães Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Evento regressa ao Tâmega e Sousa para a segunda etapa com o projeto Filarmonia (Re)visitada.

O festival Inventa volta para uma nova etapa hoje às 21.30 horas ao Auditório Municipal de Resende com a primeira apresentação do projeto Filarmonia (Re)visitada. O elenco faz-se com o maestro Francisco Ferreira e 28 músicos selecionados de bandas filarmónicas de 14 municípios do território do Tâmega e Sousa.

São 28 os instrumentistas emergentes de associações e bandas filarmónicas, "com imenso potencial e muitas vezes olhadas de lado e sem apoios", afirma João Arezes, assessor de imprensa desta iniciativa. Juntos formam "uma banda intermunicipal que executará cinco concertos únicos que exploram a história da região do Tâmega e Sousa e potencia abordagens contemporâneas e invulgares", lê-se na nota de imprensa.

O desafio foi proposto ao maestro Osvaldo Ferreira, membro fundador e diretor artístico da Orquestra Filarmónica Portuguesa, que será substituído, nos três concertos previstos para novembro, devido a impedimento de carácter pessoal, pelo maestro Francisco Ferreira.

A Filarmonia (Re)visitada passa depois, a 13 de novembro, pelo Auditório Municipal de Cinfães, e a 20 de novembro pelo Auditório da Biblioteca Municipal Professor Vieira Dinis em Paços de Ferreira. Regressa em 2022: a 12 de fevereiro no Auditório Municipal de Lousada e a 19 do mesmo mês na Casa do Xiné - Centro Cultural da Quintandona em Penafiel.

Arte e cultura até maio de 2022

O festival Inventa já passou pelas etapas Travessia da Ponte e por um Ciclo de Música ao Luar que envolveu músicos como André Henriques (Linda Martini), Peixe (Ornatos Violeta), Luís Severo e Valter Lobo.

PUB

"O objetivo principal do festival, que é totalmente gratuito, passa pela capacitação das pessoas para a cultura", afirma João Arezes. O Inventa tem uma rede programática dividida em oito atividades nucleares que pretendem estimular o território do Douro, Tâmega e Sousa, envolvendo a população e visitantes, privilegiando atividades culturais e artísticas em espaços paisagísticos e patrimoniais da região.

Em dezembro, o Ciclo de Orgão de Tubos promove um roteiro pelo património religioso, com músicos como organista francês Olivier Latry e a dupla portuguesa formada por João Vaz (órgão) e Tiago Simas Freire (corneta).

Já no próximo ano, em janeiro, será apresentado o projeto Música em Comunidade, com recurso à Orquestra Energia de Amarante, formado por alunos do Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso, com direção artística do Centro Cultural de Amarante, integrando crianças e jovens oriundos de contextos sociais e económicos vulneráveis.

O festival Inventa terá ainda, em março, o Ciclo de Circo Contemporâneo no Património; o Ciclo de Performance Visual Musicada, em abril; e um Projeto Comunitário Intermunicipal, em maio.