O artista britânico Banksy voltou a intervir no espaço público de Londres: desta vez, o tema é a pandemia e o uso de máscaras. O momento em que pintou em carruagens do metro de Londres foi gravado e partilhado no Instagram.

"Se não usas máscara, é porque não percebes", escreveu no post Banksy, que se disfarçou de trabalhador das limpezas para passar despercebido.