Baptista Mendes homenageado em Moura

F. Cleto e Pina Hoje às 17:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Exposição e lançamento na Feira do Livro local, que decorre já a partir desta quinta-feira, homenageiam Carlos Baptista Mendes, um dos históricos da BD portuguesa.

Dando seguimento a uma tradição já com alguns anos, a Câmara Municipal de Moura vai homenagear mais um autor português de banda desenhada, durante a Feira do Livro local, cuja 42.ª edição decorre a partir desta quinta-feira e até 11 de junho.

Este ano será distinguido Carlos Baptista Mendes, com uma exposição intitulada "A História em Quadrinhos", que estará patente no Castelo de Moura. Esta mostra revisita alguns dos trabalhos que o autor publicou, durante mais de duas décadas, no "Jornal do Exército", geralmente histórias de duas páginas sobre acontecimentos ou biografias de personagens famosos da História de Portugal.

PUB

Baptista Mendes, natural de Luanda, em Angola, onde nasceu em 1937, veio para Portugal com apenas 11 anos, tendo estudado no Liceu Gil Vicente, onde publicou no jornal estudantil. Depois de anedotas ilustradas na "Flama", em 1959, na 2.ª série do "Camarada" publicava a sua primeira banda desenhada, "Fernão Magalhães", m que unia as suas duas paixões: a História e a narrativa gráfica. Era o início de uma longa carreira em que publicou, entre outros, no "Cavaleiro Andante", "Jornal do Exército", "O Falcão", "Revista da Armada", "O Século", "Diário de Notícias" ou "Mundo de Aventuras".

Em álbum, para além da compilação de algumas destas publicações em "Por mares nunca dantes navegados..." (Futura, 1983) destacam-se ainda "Infante D. Henrique" (ASA, 1989), com argumento de Margarida Brandão, obra distinguida com o Prémio de BD do Centro Nacional de Cultura, "História de Penamacor" (Âncora, 2001), "História de Trancoso" (Âncora, 2006) ou "Portugueses na Grande Guerra (1914-1918)" (Arcádia, 2014).

No dia 10 de Junho, às 17h30, com a presença do autor, será lançado o 12.º número dos "Cadernos Moura BD", com a história "A Vida de Luís Vaz de Camões". Anteriormente publicada, em continuação e a preto e branco, no "Jornal do Exército", foi agora totalmente remontada e colorida por Baptista Mendes e legendada por Catherine Labey.

A exposição apresentada em Moura, é uma produção conjunta entre a câmara local, o Grupo de Intervenção e Criatividade Artística de Viseu (GICAV) e o Clube Português de Banda Desenhada (CPBD), e poderá ser vista posteriormente na Amadora (na sede do CPBD) e em Viseu (na Feira de São Mateus), estando prevista igualmente a sua digressão por diversas escolas e bibliotecas do país.