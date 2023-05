Barreto Guimarães apresenta "Poesia Reunida" no Porto

JN Hoje às 15:11 Facebook

O poeta João Luís Barreto Guimarães é a figura central da 97.ª edição do Porto de Encontro. A sua nova obra, "Poesia Reunida", vai ser apresentada neste sábado, às 17 horas, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, aos jardins do Palácio de Cristal, no Porto.

Com a participação especial dos professores universitários Cândido Oliveira Martins e Isabel Pires de Lima, a sessão deste mês do ciclo literário promovido pela Porto Editora desde 2011 vai debruçar-se sobre um dos poetas portugueses mais consagrados da atualidade.

A "ironia raríssima", "a melancolia nascida das coisas simples e quotidianas" e a "raiz profunda que vai buscar referências à cultura europeia, nas suas diversas geografias" são algumas das principais dimensões da escrita do autor, nascido no Porto, em junho de 1967, que recebeu no final do ano passado o Prémio Pessoa 2022.

Além de poeta e tradutor, é médico e professor de Introdução à Poesia no curso de Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto.