Basilda lançam hoje novo videoclip

A banda tem concertos de apresentação do álbum de estreia marcados para outubro em Lisboa e no Porto.

Os Basilda são um trio com raízes do Porto formado Cece (aliás Cecília Costa), Goldmatique (Leonardo Pinto) e Jonny Abbey (João Abrantes) e lançam hoje o videoclip do tema "Real close".

A composição faz parte do primeiro álbum da banda, "Keep on dancing", editado no final de julho.

Os Basilda apresentam o registo a 8 de outubro no auditório C.C.O.P., no Porto, num concerto com um convidado, o rapper GB; e a 11 do mesmo mês em Lisboa, no Teatro Maria Matos, desta vez com Isaura como convidada.

"Keep on dancing" conta com 11 faixas que exploram um universo que vai do funk ao house, pop, r&b, hip-hop e soul.