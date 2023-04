Batalha exibe filme raro do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han

João Antunes Hoje às 11:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Conhecido pelas teses sobre os danos emocionais provocados pelo capitalismo, influente ensaísta Byung-Chul Han profere uma palestra no Porto nesta terça-feira, seguida da exibição de película "The man who breaks in".

Em março, o Batalha Centro de Cinema, dando seguimento à sua programação eclética, lançou a atividade "A minha história do cinema". Neste ciclo de palestras, o centro portuense convida diversas personalidades a explicar a sua relação com diferentes formas de produção de cinema, através de experiências e filmes que marcam a vida e até práticas profissionais de cada uma.

A primeira edição deste programa é dedicada a pessoas que desenvolvem investigação e produção escrita em várias áreas do pensamento - como estudos de género, estudos culturais negros, política cultural, pós-colonialismo, retórica e filosofia - e que ligam essas essas práticas à realização de filmes.