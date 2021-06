Bater leve mas nunca levemente

Sérgio Almeida Hoje às 16:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Inédito em Portugal, o primeiro livro de Boris Vian, "Vercoquin e o plâncton", revela-nos um autor ainda em construção, urdindo o estilo delirante com que se notabilizou nas letras francesas do pós-guerra.

O debate é antigo, mas nem por isso menos premente: até que ponto será útil a publicação de um livro não essencial de um autor relevante?

Sem que isso signifique qualquer forma de jurisprudência, no caso de Boris Vian a resposta só pode ser positiva.

Inédito em Portugal até à data, "Vercoquin e o plâncton"- publicação tornada possível graças ao financiamento dos leitores, no que constitui mais um exemplo do serviço publico literário promovido pela chancela E-Primatur, de Hugo Xavier -, é a típica obra iniciática através da qual o autor vai ensaiando o seu estilo, testando as possibilidades ilimitadas ao seu dispor, à medida que se deleita com o poder da palavra.

Acontece que, para um escritor tão intensamente original como foi Vian, termos acesso aos primeiros esboços de um mundo singular como o que construiu nos seus livros é um documento tão literário quanto histórico.

Para quem leu obras arrebatadoras como "O arranca-corações", "Outono em Pequim" ou "A espuma dos dias" é imperioso descobrir que, mal saído da adolescência, Vian já exibia a sua irreverência (a roçar a desfaçatez) e verve em doses muito acentuadas.

PUB

É, todavia, ainda um autor em estado bruto o que vai narrando as extravagâncias de um grupo de amigos pertencentes à pequena burguesia parisiense que combatia o tédio e o puritanismo dominantes através de festas surpresas em que nada era proibido. Apenas o bom senso.

A superficialidade e frivolidade reinantes nesses meios são descritas por Boris Vian ainda sem a desenvoltura surrealizante que o notabilizaria passados poucos anos. Mas, ao longo da narrativa, sucedem-se os exemplos avulsos de que a centelha criativa já estava presente, nomeadamente através dos diálogos delirantes que o acompanhariam pelos livros fora.

A forma lúdica como a juventude descrita no livro ocupava os seus tempos não deixará também de surpreender, se atendermos ao facto de a ação se desenrolar em plena Segunda Guerra Mundial num país tão embrenhado no conflito, como estava a França.

Mais do que um retrato científico ou sequer rigoroso desse período histórico, o autor de "Irei cuspir-vos nos túmulos" quis demonstrar, acima de tudo, que a componente diletante é indissociável do comportamento humano, qualquer que seja a época em que a ação decorre.