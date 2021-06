BD de humor chora Nikita Mandryka

F. Cleto e Pina Hoje às 16:54 Facebook

Foi fundador da "Écho des Savanes" e criador do Concombre Masquée.

O ano 2021 continua a ser triste para a banda desenhada e poucos dias depois de Benoît Sokal (1954-2021), a BD francófona perde outra das suas referências: Nikita Mandryka, que faleceu ontem.

Filho de pai russo e natural de Bizerte, na Tunísia, onde nasceu a 20 de outubro de 1940, começou muito cedo a publicar o seu próprio jornal, que vendia na mercearia do bairro. A mudança para França proporcionaria a primeira publicação numa revista profissional, a "Risque-Tout", com apenas 16 anos.

A paixão pela BD e pela edição fortaleceu-se e, em 1964, abraçava esta carreira profissionalmente, na revista "Vaillant", na época sob o pseudónimo de Nik. Alguns meses mais tarde, em Abril de 1965, agora assinando Kalkus, estreava na mesma publicação a personagem que marcou a sua carreira: Le Concombre Masquée, um pepino mascarado, falador e filosófico, que evoluía num universo absurdo e recheado de nonsense.

Embora a colaboração com a "Vaillant" tivesse durado até meados da década seguinte, em 1966 passou a colaborar também na "Pilote", criada por René Goscinny e Jean-Michel Charlier (pais de Astérix e Blueberry, respetivamente), levando para lá o seu Concombre Masquée e tornando-se um dos seus principais desenhadores, em especial em colaborações com Marcel Gotlib.

A recusa, por Goscinny, de publicação de uma das suas bandas desenhadas, em 1972, levou-o a abandonar a "Pilote" para fundar, juntamente com Gotlib e Claire Bretécher, a sua própria publicação, "L"Écho des Savannes", que se tornou um espaço de liberdade e de sátira feroz.

Em 1979, Mandryka regressou à "Pilote" e, na sua carreira, tem também passagens pela "Spirou", "Métal Hurlant" ou "Charlie Mensuel", tendo sido chefe de redação desta última.

Esta faceta, a par da sua principal criação e de séries como "Minuscules", "Ailleurs" ou "Mandryka chez Freud", valeram-lhe, entre outros, o Grande Prémio do Festival de BD de Angoulême, em 1994, e o Grande Prémio Töpffer, em 2019

Chefe de redação, argumentista, desenhador e até colorista, Mandryka teve, na década de 1970, um papel fundamental na renovação da banda desenhada humorística em França e no aparecimento de obras marginais e alternativas, um pouco à imagem do movimento underground americano, e no final da década de 1990 foi dos primeiros a utilizar a Internet para publicar os seus trabalhos.

A editora ​​​​​​​Dargaud recorda-o pelo seu "humor tão excêntrico quanto alucinante, um profundo sentido de escárnio e de absurdo, uma linguagem reinventada, um delírio controlado, um grafismo marcante, tudo salpicado de algumas reflexões filosóficas".