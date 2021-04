BD rara do Super-Homem vendida por valor recorde

JN Hoje às 10:21 Facebook

Uma rara edição da banda desenhada onde o Super-Homem apareceu pela primeira vez foi vendida pelo valor recorde de 3,25 milhões de dólares (2,7 milhões de euros).

O número 1 da "Action Comics", datado de junho de 1938, tinha como preço de capa dez cêntimos e tornou-se agora a banda desenhada mais valiosa do mundo.

Esta edição conta a história das origens do Super-Homem, como ele chegou à Terra proveniente do planeta Krypton e se tornou no tímido jornalista Clark Kent. Foi o início daquele que veio a tornar-se um super-herói mundialmente reconhecido, não só através dos livros, como do cinema.

Em 1938 terão sido impressas centenas de milhares de cópias mas, atualmente, estima-se que apenas existem cem exemplares.

Esta BD em particular foi "enterrada numa pilha de velhas revistas de cinema dos anos 1930" e estava em perfeitas condições, disse a casa de leilões online ComicConnect.com em comunicado.

"É realmente é o início do personagem super-herói", frisou Vincent Zurzolo, da ComicConnect.com, que intermediou a venda.

O vendedor teve um lucro de um milhão de dólares (842 mil euros) pelo exemplar que tinha há três anos. O comprador não revelou a sua identidade mas "é relativamente recente no investimento em banda desenhada", refere a casa de leilões online.