Beach House: o torpor pode ser uma bênção

Sérgio Almeida Hoje às 19:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Ao oitavo disco, os Beach House, de Victoria Legrand e Alex Scally, alargam o seu cânone sonoro sem o desvirtuarem.

É fácil, demasiado fácil até, dizer-se que, de disco para disco, os Beach House persistem na edificação das mesmas paisagens sonoras, invariavelmente feitas de sossego e candura.

Por muito que uma audição apressada nos possa levar a subscrever esta tese, "Once twice melody", o seu oitavo trabalho de originais, mostra um conjunto de nuances e subtilezas capazes de desmontarem com eficácia a teoria segundo a qual o duo norte-americano faz sempre o mesmo disco.

A ambição destilada pelo novo disco de Victoria Legrand e Alex Scally deve-se menos à sua duração de todo invulgar - 18 músicas, repartidas por um total de 84 minutos - do que à vontade manifesta de cumprir ao longo desse período uma jornada sonora bem mais variada do que na generalidade dos registos anteriores.

Não significa que este seja um disco de ruturas, mas apenas que os autores de "Devotion" têm vindo a operar uma progressiva (e eficaz) transformação sonora que se torna mais percetível quando comparamos as suas primeiras gravações com as atuais.

Os reverberantes órgãos dos primeiros discos deram lugar a sintetizadores mais precisos e depurados, a guitarra trocou a exuberância elétrica pela contenção acústica e até as letras de Victoria Legrand adquiriram uma profundidade até então quase inexistente.

Todas essas alterações ajudaram a que os Beach House soem agora mais incisivos e capazes de assumirem uma visibilidade pública que os contornos sombrios de outrora não permitiam.

Ao cabo de 18 anos na penumbra, o grupo parece agora reclamar, finalmente, o seu quinhão de luz. Uma vontade que já tem correspondência nos festivais de verão pelos quais têm passado: em Paredes de Coura, por exemplo, onde vão atuar no próximo dia 17, vão assumir o papel de cabeças de cartaz.

Que estas mudanças tenham sido feitas sem que o grupo possa ser acusado de ter desvirtuado os seus princípios é apenas um sinal de inteligência e hábil gestão de carreira por parte dos seus membros.