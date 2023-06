Beatles vão ter uma última canção com a voz de Lennon, revela McCartney

JN Hoje às 09:11 Facebook

Paul McCartney revelou, nesta terça-feira, à BBC que os Beatles vão ter uma última música criada com a ajuda de inteligência artificial. Será o "a última gravação dos Beatles".

Segundo explicou, foi utilizada tecnologia de inteligência artificial para extrair a voz de John Lennon de uma gravação antiga não finalizada, para que fosse possível terminar a música. "Acabamos de a terminar e será lançada ainda este ano", explicou sem revelar que canção é. A BBC adianta que será uma uma música de 1978, composta por Lennon, com o título "Now and then".

A música foi entregue pela viúva de Lennon, Yoko Ono, e faz parte de um conjunto de cassetes gravado pouco antes da sua morte e endereçado a Paul McCartney. Desse conjunto, já duas músicas foram editadas, em 1995: Free As A Bird e Real Love. Mas ainda faltava terminar a música "Now and then", que teria letra e música ainda incompleta e que não seria do agrado de todos os "fab four".

O processo de construção desta música terá começado com o documentário de Peter Jackson, "Get Back", com imagens inéditas dos Beatles, em que um computador foi ensinado a a reconhecer as vozes dos elementos da banda e a "limpar o som", para as tornar mais claras. Com esta tecnologia, foi possível retirar a voz de John Lennon da cassete e usá-la para a mistura final da música, "como normalmente se faz".