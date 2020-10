Bebel Gilberto, Lloyd Cole e Joss Stone só em 2021

Hoje às 13:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Os concertos de Bebel Gilberto, Lloyd Cole e Joss Stone, Avishai Cohen e Pablo Milanês, previstos para este ano, foram adiados para 2021.

No Porto, o concerto de Joss Stone foi adiado para 16 de Maio de 2021, no Super Bock Arena. Na mesma sala, Lloyd Cole remarcou para 29 de abril. No dia seguinte, atua no Casino Estoril e, no dia 2 de maio, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada.

A brasileira Bebel Gilberto vai estar no Casino do Estoril a 22 de maio. O músico de jazz israelita Avishai Cohen atua no dia 15 de novembro de 2021, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e o cantor e guitarrista cubano Pablo Milanés, no dia 2 de dezembro, também no Centro Cultural de Belém.