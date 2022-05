Beja volta a fazer a festa aos quadradinhos

F. Cleto e Pina Hoje às 12:48 Facebook

XVII Festival de Banda Desenhada de Beja arranca esta sexta-feira, com todos os convidados presentes.

Arranca esta sexta-feira o XVII Festival de Banda Desenhada de Beja, de regresso ao seu lugar no calendário, depois de a pandemia da covid-19 o ter impedido em 2020 e o ter empurrado para setembro no ano transato.

E, como todos os anos, o primeiro fim de semana é o da festa plena dos quadradinhos com o pleno dos convidados presentes, entre eles Afonso (autor de "Les portugais", um retrato dos imigrantes portugueses em França que terá edição nacional no segundo semestre deste ano), Andreas Ferraris ("Churubusco"), Antonio Altarriba e Keko ("Eu, louco"), Chloé Wary (que narrou em "A época das rosas" a tentativa de emancipação de uma equipa de futebol feminina) e Jean-Louis Tripp ("Armazém central"). Também anunciado, David Rubin ("Beowulf") cancelou a vinda a Beja por razões pessoais.

Mas o Festival de Beja também se faz com os autores nacionais, contando-se entre estes Bernardo Majer ("Toutinegra"), Joana Rosa ("The mighty gang") ou Rodolfo Mariano, vencedor do Prémio Geraldes Lino 2022. Todos estes criadores terão exposições de originais patentes na Casa da Cultura local.

Sem exposição, mas com livro novo, "Dante", que está a despertar muita curiosidade, Luís Louro será outro dos autores presentes em Beja. É de salientar, aliás, o facto de praticamente todos os convidados terem livros editados em Portugal e de o programa contemplar a apresentação ou o lançamento de duas dezenas de novos títulos, que se distinguem pela diversidade, do simples fanzine à edição profissional, passando pela edição de autor; de projetos coletivos como "Ditirambos #3: Fauna" ou "H-Alt #11"; à recuperação de clássicos como "Contos populares portugueses" de Artur Correia, "Ziraldo - Memórias" de Francisco Ucha, ou "Fronteiras do além" de Jayme Cortez; obras de autores nacionais, como "Estes dias" de Bernardo Majer, ou "O caderno da Tangerina - Total" de Rita Alfaiate; ou de autores estrangeiros, entre os quais "Cicatriz" de Andreas Ferraris, "Eu, mentiroso" de Altarriba e Keko, ou "Armazém central #8/#9" de Tripp e Loisel, que encerra uma das mais notáveis sagas humanas criadas este século.

Além disso, o Festival de Banda Desenhada de Beja oferece aos visitantes uma grande Feira do Livro de BD, um sem número de conversas e sessões de autógrafos, tasquinhas com pratos típicos e concertos desenhados, num fim de semana de todos os reencontros.

As exposições, para as quais é possível marcar visitas guiadas, ficarão patentes até 12 de junho.