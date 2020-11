"Bem bom", o filme sobre as Doce, adiado para 2021

MCC Hoje às 11:15 Facebook

O "biopic" sobre a banda portuguesa que fez furor nos anos 80, "Bem bom", só vai estrear em 2021, confirmou o JN junto de fonte da distribuidora do filme, a Cinemundo.

"Bem bom" foi realizado por Patrícia Sequeira, chegou a ter data de estreia em junho, que foi depois adiada para 26 de novembro. Ao que o JN apurou, ainda não há nova data de estreia.

A situação pandémica, que tem afastado o público das salas de cinema - em outubro houve uma quebra de 82% face ao mesmo mês de 2019 -, forçou a decisão de adiamento.

As Doce foram uma das bandas mais populares em Portugal nos anos 80 e o filme sobre o seu percurso chega na sequência do grande sucesso que "Variações" teve nas bilheteiras nacionais. O filme sobre a vida do também popular músico dessa década tornou-se na mais vista produção nacional em 2019.

"Bem bom" é protagonizado por Bárbara Branco (no papel de Fátima Padinha), Lia Carvalho (Teresa Miguel), Carolina Carvalho ( Helena Coelho) e Ana Marta Ferreira (Laura Diogo).