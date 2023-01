Bem vindos à nova guerra pela nossa sobrevivência

João Antunes Hoje às 17:39 Facebook

"III Guerra Mundial" revela-nos um novo e grande cineasta iraniano a ter em conta: Houman Seyyedi. O drama estreia esta quinta-feira nas salas portuguesas.

Desde há sensivelmente três décadas que o cinema iraniano se posiciona como um dos mais prolíferos e interessantes do panorama mundial, com a confirmação da obras de autores consagrados e a contínua descoberta de novos valores.

"Sobrevivendo" à morte prematura do autor que colocou o cinema iraniano no radar internacional, Abbas Kiarostami, o cinema do Irão tem revelado nomes como Moseh e Samira Makhmalbaf, Jafar Panahi ou Asghar Farhadi, com o exemplo recente de Saeed Roustae ("Os irmãos de Leila", "A lei de Teerão") a provar que o veio está longe de se esgotar.

Com o olhar cada vez mais virado para o país, dada a sua tensa vida política e social e a expectativa sempre elevada no que diz respeito ao cinema iraniano, um filme como "III Guerra Mundial" vem mesmo a calhar, assinalando a primeira exibição no circuito de salas entre nós de um filme de outro autor a partir de agora a ter em conta: Houman Seyyedi.

O filme chega-nos já com um forte aval: prémios de melhor filme e ator (Mohsen Tanabandeh), na secção Horizontes do Festival de Veneza. O ator, que é também argumentista e realizador de outras obras, que compõe uma impressionante personagem, é aqui um sem-abrigo que mantém uma relação com uma prostituta surda-muda. Um trabalho ocasional a tomar conta dos cenários de um filme sobre a II Guerra Mundial leva-o inesperadamente a tornar-se protagonista dessa obra, no papel de Hitler, mas os seus problemas, ao invés de se resolverem, acentuam-se de forma trágica...

"III Guerra Mundial" abre-nos a porta, de forma brutal e sem concessões, para uma sociedade infetada de males: pobreza, distinção de classes, desemprego, corrupção, ausência de valores. No Irão, como em muitas outras sociedades, não será preciso ir tão longe.

O filme é também uma reflexão sobre o cinema, sobre a "mentira" que é o cinema, desde a sua fabricação, face à tragédia da vida real. II Guerra Mundial? Seguramente a guerra pela dignidade que todos os seres humanos merecem, e muitos não têm, na passagem por esta vida.