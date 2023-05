Beyoncé aposta em nova versão de "America Has a Problem" com Kendrick Lamar

Em digressão com "Renaissance World", Beyoncé divulgou, esta sexta-feira, o remix do tema "America Has a Problem" com a participação do rapper Kendrick Lamar que, 7 de junho, atua no Primavera Sound, no Porto.

Uma das músicas do álbum "Renaissance", com que Beyoncé anda em digressão, foi atualizado, apresentando a "Queen Bey" com Kendrick Lamar como vozes de "America Has a Problem".

A remistura foi lançada esta sexta-feira levando os fãs da cantora e também do rapper ao rubro. Esta não foi a primeira vez que Beyoncé realizou colaborações com Kendrick Lamar, que também participou no tema "Freedom", do álbum "Lemonade", em 2016. Três anos depois, a dupla juntou-se no single "Nile", do disco "The Lion King: The Gift".

A canção agora divulgada arranca com versos de Lamar. Ouve-se, em inglês, "Sou um Beyhive honorário, vamos ver porque diamantes não voam", antes da anfitriã entrar em cena.

Beyoncé encontra-se na Europa com a digressão "Renaissance World Tour", que arrancou a 10 de Maio em Estocolmo, na Suécia. Já Kendrick Lamar em encontro marcado para 7 de junho no Primavera Sound, que se realizada, mais uma vez, no Parque da Cidade, no Porto