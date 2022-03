Beyoncé e Billie Eilish vão cantar os seus temas nomeados na cerimónia dos Óscares

JN/Agências Hoje às 00:55 Facebook

Beyoncé e Billie Eilish vão atuar na cerimónia dos Óscares, que decorre no domingo, juntamente com outros artistas com temas nomeados para a categoria de melhor canção original, revelou na terça-feira a Academia de Cinema dos EUA.

Beyoncé irá apresentar a música "Be Alive" de "King Richard", enquanto Billie Eilish e o seu irmão e co-produtor, Finneas O'Connell, vão apresentar o tema "No Time To Die", do filme da saga James Bond com o mesmo nome.

Já Sebastián Yatra irá interpretar "Dos Oruguitas", a música nomeada do "Encanto", escrita por Lin-Manuel Miranda.

Reba McEntire irá cantar "Somehow You Do", de Diane Warren, do filme "Four Good Days".

Van Morrison, que escreveu e canta a música também nomeada "Down to Joy", do filme "Belfast", irá falhar a cerimónia devido a compromissos com a sua digressão.

A 94.ª cerimónia dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, decorrerá a 27 de março, em Los Angeles, Califórnia, regressando a Hollywood e ao tradicional Dolby Theatre.

No ano passado, a cerimónia dos Óscares, marcada pelos constrangimentos da pandemia, foi vista por 9,8 milhões de espetadores.

A Academia de Cinema dos EUA anunciou no final de fevereiro que, este ano, oito prémios dos Óscares serão revelados antes da transmissão televisiva, como forma de agilizar a cerimónia e melhorar as audiências.

Numa carta enviada aos membros da academia, o presidente, David Rubin, explicou que a transmissão televisiva dos Óscares só acontecerá uma hora depois do início da cerimónia, para que a organização edite e reduza a duração de entrega dos galardões em oito das 23 categorias.

São elas as categorias de Montagem, Direção de Arte, Som, Caracterização, Banda Sonora Original, Melhor Curta-Metragem, Curta-Metragem de Animação e Documentário em Curta-Metragem.

O filme "O Poder do Cão", da realizadora neozelandesa Jane Campion, lidera as nomeações dos Óscares, em 12 categorias, seguindo-se "Duna", de Denis Villeneuve, com dez nomeações.

O designer luso-canadiano Luís Sequeira está nomeado para Melhor Guarda-Roupa pelo filme "Nightmare Alley -- Beco das Almas Perdidas", do realizador mexicano Guillermo del Toro.