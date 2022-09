Bia Ferreira: "Já ninguém tem vergonha de assumir-se como racista"

Numa entrevista à margem da sua nova incursão pelos palcos portugueses, a artista brasileira Bia Ferreira culpou a atual onda conservadora que varre o Mundo pelo clima de ódio dominante. "O lugar deles vai ser o lixo da História", afirmou ao JN.

Há pouco mais de um mês, foi criticado por muitos, assim que se soube que o seu nome era um dos que integrava o cartaz da Festa do Avante! Em forma de balanço, Bia Ferreira afirma, em entrevista ao JN, que "houve uma certa maldade na distorção do que se passou", culpando a desinformação atual e a falta de curiosidade das pessoas pelo sucedido.

Fortemente crítica do impacto do conservadorismo no aumento do ódio e intolerância , a autora de "Igreja Lesbiteriana: um chamado", conhecida também pelo seu ativismo na defesa das minorias. adianta que as eleições do próximo mês vão ser as mais importantes da História recente do Brasil, por oporem "o ódio contra o afeto":