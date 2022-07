Bienal de Arte de Cerveira quer agir "para mudar o Mundo"

Helena Mendes Pereira, primeira mulher a dirigir a Bienal em 44 anos, inaugurou as exposições que, este ano, permanecem abertas até ao próximo inverno.

Dois poemas, "Esta gente", de Sophia de Mello Breyner, e "Ode paz", de Natália Correia, recitados pelo psiquiatra Júlio Machado Vaz, ao som do piano de Júlio Resende, que antes e depois tocou fado (até a voz de Amália se ouviu), marcaram ontem a abertura da 22.ª edição da Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira. O evento, que este ano recebeu um recorde de participações de artistas de todo o Mundo (1164 obras a concurso, num total de 741 candidaturas oriundas de 50 países), está dedicado ao debate das "emergências globais".

"We must take action - Devemos agir" é o tema e lema que a Bienal espalha por todos os espaços, incluindo portas dos WC do Fórum Cultural de Cerveira, a casa-mãe das bienais.

"Acredito que a arte pode mudar o mundo, que só a arte pode mudar o mundo. Cabe-nos a nós agir para que a profecia se concretize", disse a diretora artística da Bienal, Helena Mendes Pereira. "Vamos agir e colocar a arte e os artistas a pensar o mundo e as emergências globais que a todos afetam".

Aberta a 44.ª Bienal, eis outra boa notícia: este ano, as exposições prolongam-se até 31 de dezembro, em vez de, como era habitual, terminarem com o verão.

"A barbárie no mundo daria uma lista de intermináveis tópicos, com diversidade de injustiças e desigualdades",continuou Helena Mendes Pereira, a primeira mulher a dirigir a Bienal, sublinhando que "as estruturas de criação e programação artística não podem ficar em cima do muro e devem tomar posições".

Nos próximos cinco meses "a bienal mais antiga da Península Ibérica [nasceu em 1978]", mostra 270 obras de 318 artistas, de 29 países. Do concurso internacional, foram selecionados 96 trabalhos de 77 artistas, de 18 nacionalidades. As restantes são obras de convidados. Vinte homenageiam Helena Almeida (1934-2018).

Uma exposição que tem por título "Ego_Ergonomia", exibe dez obras da própria artista "em diálogo" com outras dez de outros tantos. O momento assinala a passagem de 40 anos sobre a realização de "Saída Negra" (1982), obra de Helena Almeida que em 1984 foi premiada pela Bienal.

O Japão é o país convidado e tem uma mostra própria na Biblioteca de Cerveira.

Este ano voltam também as residências artísticas, com a reativação da Casa do Artista Jaime Isidoro e atividades nas freguesias do concelho. O evento volta a expandir-se pelo Norte e Galiza. Há exposições em: Alfândega da Fé (Casa da Cultura Mestre José Rodrigues), em Caminha (Museu Municipal), em Monção (Galeria de Arte do Cine Teatro João Verde), em Vila Verde (Biblioteca Municipal Professor Machado Vilela) e em Pontevedra (Museo de Pontevedra).