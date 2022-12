Bienal de Cerveira vai perguntar em 2024 se somos todos livres

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:26 Facebook

Pintora Graça Morais é a artista homenageada na próxima edição. 50 anos do 25 de Abril serão recordados. Brasil é o país convidado. A próxima Bienal de Cerveira vem cheia de novidades.

A liberdade é o tema da próxima Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira, que terá lugar em 2024. "És livre?" é a questão que será colocada ao longo dos próximos dois anos pela maior convenção bienal dedicada às artes plásticas do país.

O tema da liberdade, de resto, dará mote a uma edição evocativa e especial dos 50 anos da revolução portuguesa do 25 de abril de 1974.

"Há uma pergunta que vamos fazer às pessoas, que é justamente "és livre?"", disse ao JN Helena Mendes Pereira, diretora da Bienal. "A nossa história está intimamente ligada à construção democrática, portanto, é a pergunta que vamos fazer durante os próximos dois anos", indicou a responsável, adiantando que o próximo evento "vai trazer curadores nacionais e internacionais como João Ribas, Rafael Fonseca, Jorge da Costa".

Graça Morais inteira

Graça Morais, a pintora transmontana de 74 anos, e que é casada com o músico Pedro Caldeira Cabral, será a figura homenageada em 2024, prevendo-se uma grande exposição retrospetiva sobre a sua obra de corrente neoexpressionista. Os temas centrais do universo pictórico de Graça Morais abraçam mulheres extraordinárias perante consequências de grande gravidade, incluindo frequentemente a ideia da perda, da exclusão ou do medo.

Entre as novidades apuradas pelo JN está também o país convidado da próxima Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira, que será o Brasil - com incidência sobre o novo Brasil de Lula da Silva, o presidente que derrotou o direitista Jair Bolsonaro nas eleições de outubro e que tomará posse no dia 1 de janeiro de 2023. "E ainda bem que o Brasil lulou", comentou Helena Mendes Pereira.

Até 2024, Cerveira receberá residências artísticas e manterá um programa de atividades em contínuo, do qual se destacam exposições de acervo da Bienal e um projeto expositivo e documental sobre o centenário do pintor Jaime Isidoro.

25 mil visitantes passaram pela Bienal nesta edição

A organização da Bienal continuará entregue a uma equipa totalmente feminina, liderada pela diretora artística Helena Mendes Pereira. A mesma que organizou a presente edição, que termina no dia 31 de dezembro, e que contou com cerca de 25 mil visitantes.

"O balanço é extraordinariamente positivo", comentou Helena Mendes Pereira na festa de encerramento da Bienal, destacando como "ideia mais importante" da edição de 2022, que foi "de ruturas, escrita no feminino, em que internamente foi construída uma estrutura para o futuro, que terá uma equipa fixa e em que resolvemos problemas de trabalhadores precários".

Uma forte presença de público nos "oito espaços expositivos" do evento (quatro em Cerveira e quatro fora do município), atividades em "todas as freguesias do concelho", a extensão à Galiza, a reativação das residências criativas na Casa do Artista e o ganho de um novo espaço fixo para exposição do acervo foram outros pontos positivos destacados pela diretora artística.



A caminho do futuro

"O público sentiu que há frescura e caminho para o futuro", apontou Helena Mendes Pereira. Um caminho que, segundo a responsável, "já começou a ser escrito": a Bienal obteve um histórico apoio da Direção-geral das Artes no valor de 240 mil euros. "Veio aprovado com mérito. Entre as oito estruturas aprovadas, ficamos em terceiro com uma boa pontuação", concluiu a diretora artística da Bienal.