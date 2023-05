Bienal de Fotografia do Porto apresenta "Atos de Empatia"

JN Hoje às 11:40 Facebook

Catorze locais recebem a partir desta quarta-feira e até ao próximo dia 2 de julho a terceira edição da Bienal de Fotografia do Porto, subordinada ao tema "Atos de Empatia".

Mais de 70 artistas e 14 curadores de 27 países participam na Bienal de Fotografia do Porto, a decorrer a partir desta quarta-feira num total de 14 vários espaços expositivos da cidade do Porto.

Entre os espaços que albergam iniciativas ou atividades encontram-se o Centro Português de Fotografia, Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto, Fundação Marques da Silva ou Palacete dos Viscondes de Balsemão ou Estação de Metro de São Bento.

Subordinada ao tema "Atos de Empatia", a edição deste ano apresenta uma centena de atividades dedicadas ao público em geral, escolas e às famílias, procurando a reflexão sobre os paradigmas da atualidade e na reimaginação de um futuro regenerativo.

De acordo com os co-diretores artísticos da Bienal"23, Jayne Dyer e Virgílio Ferreira, o tema da presente bienal procura afirmar "a capacidade coletiva e individual para sentir, colaborar e impulsionar mudanças por meio de atos artísticos que promovem relações saudáveis entre indivíduos e grupos", através dos núcleos Sustentar, Vivificar, Expandir e Conetar.

O acesso às 123 atividades paralelas que irão decorrer pelo Porto é gratuito e estará sujeito à lotação dos espaços. Entre as atividades destacam-se as visitas guiadas para famílias, visitas-oficina, conversas e lançamentos de livros. O espaço central das atividades de mediação da Bienal´23 Fotografia do Porto será o Coreto do Jardim da Cordoaria e irá chamar-se "Semente de Empatia". O mesmo estará aberto de quarta a domingo.

Grande parte das atividades que irão estar disponíveis ao público serão iniciadas nesse espaço, existindo ainda outras propostas para as pessoas realizarem de forma autónoma.