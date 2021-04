Bienal de Fotografia do Porto com 46 artistas em 19 exposições presenciais e `online´

Hoje às 10:17 Facebook

A Bienal de Fotografia do Porto, que se realiza de 14 de maio a 27 de junho, reúne 46 artistas nacionais e internacionais em 19 exposições visitáveis no Porto, Lisboa e `online´, anunciou esta terça-feira o coordenador artístico, Virgílio Ferreira.

As mostras são de entrada gratuita e decorrem em 15 espaços na baixa do Porto, um em Lisboa e três em ambiente virtual (acessíveis através da página oficial da Bienal'21), referiu Virgílio Ferreira, na apresentação da bienal, que decorreu em formato digital.

"O que acontece com o mundo acontece connosco" é o mote desta segunda edição, depois de uma primeira em 2019 sob o tema "Adaptação e Transição".

O coordenador artístico explicou que, este ano, a bienal convida a refletir sobre o papel da humanidade no seu relacionamento com o planeta.

Dizendo que a bienal é "muito mais do que um evento ou `showcase´ [mostra] de projetos na área da fotografia", o coordenador afirmou que era "urgente" fomentar uma reflexão sobre aquele que é o título desta edição de 2021.

O desafio dos curadores e artistas é mostrarem de que forma é que os sistemas humanos e naturais estão interligados e refletirem sobre a interdependência entre as diversas esferas da vida, da ecologia à sociedade.

"A missão da Bienal é contribuir para a produção e disseminação de perspetivas artísticas, ações e intervenções que promovam uma mudança cultural ética, que acreditamos ser tão desejável quanto inevitável", vincou.

Além das exposições, a bienal apresenta conversas públicas que exploram ideias sobre o impacto das ações humanas no mundo e a primeira edição da oficina internacional "Art in Action - Climate and Social Responsibility" ("Arte em ação -- Responsabilidade climática e social", em tradução livre).

De entre as várias exposições, Virgílio Ferreira destacou a "The Horizon is Moving Near" ("O horizonte está a aproximar-se") que vai ter lugar no Centro Português da Fotografia, no Porto, e que reúne obras de oito artistas internacionais.

Utilizando imagem, filme, texto, material de arquivo e tecnologias de visualização avançada, a "The Horizon is Moving Near" explora assuntos como a masculinidade tóxica, emergência climática, nacionalismo, cibersegurança, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o `Brexit´.

O coordenador artístico realçou também a mostra "Travessia 8 Muxima", na reitoria da Universidade do Porto, assente na herança do colonialismo português em diferentes geografias, nomeadamente no Porto e em Angola, através de fotografias de dois autores internacionais.

Realçou ainda a exposição "Cidades na Cidade" na Estação de Metro de São Bento, no Porto, da autoria de Carlos Barradas e María Sainz Arandia, que retrata iniciativas comunitárias urbanas no campo da justiça social e ecológica no Porto e em Valência (Espanha).

A Bienal Fotografia do Porto é organizada e produzida pela Plataforma Ci.CLO, em coprodução com a Câmara Municipal do Porto, e financiada pela Direção-Geral das Artes.

Conta ainda com o apoio mecenático do BPI e da Fundação "la Caixa" e uma rede de vários parceiros estratégicos a nível nacional e internaciona