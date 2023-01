Bienal Fotografia do Porto nomeia cinco artistas para integrar comunidade europeia

JN Hoje às 19:56 Facebook

A Bienal Fotografia do Porto vai nomear cinco artistas emergentes da área da fotografia residentes em Portugal para integrar a comunidade europeia FUTURES em 2023. As candidaturas estão abertas até 21 de janeiro.

"Os artistas selecionados vão usufruir de uma comunidade global de fotografia para apoiar o desenvolvimento profissional de cada um deles. A Bienal Fotografia do Porto é um dos 18 membros da FUTURES", informa a Bienal, em comunicado de imprensa. O coletivo em causa integra "18 instituições, de diferentes culturas, países e experiências, que constituem a maior plataforma europeia de fotografia contemporânea, a FUTURES".

O diretor artístico da Bienal Fotografia do Porto, Virgílio Ferreira, diz que "integrar a maior plataforma europeia de fotografia contemporânea, como é a FUTURES, significa que estes cinco artistas selecionados usufruirão de um intercâmbio internacional a partir de uma rede de instituições, curadores, artistas e públicos, potenciando visibilidade e novas oportunidades profissionais".

Os cinco artistas selecionados terão, em 2023, acesso a um conjunto de workshops e masterclasses orientados pela agência Magnum - FUTURES Magnum Creative Workshop e as oportunidades de se candidatarem a uma exposição itinerante e de viajarem até Budapeste, em outubro, com deslocações e alojamento assegurados, para participarem no evento anual da FUTURES.