"Big Brother" abre guerra de audiências

SIC e TVI começam hoje mais uma batalha pela audiências, com o início do novo "Big brother" e o regresso de "Agricultores".

O país continua em estado de emergência, mas a guerra de audiências mantém-se ao rubro e com estreias de peso, esta noite, nas estações privadas. Na SIC, arranca a terceira temporada do "Quem quer namorar com o agricultor?".

Na TVI, começa uma nova e original edição do "Big brother". Dois formatos totalmente distintos, até porque um se desenrola no campo e o outro, numa primeira fase (o "BB Zoom"), mostrará os concorrentes num aparthotel e a interagirem uns com os outros através de videoconferência.

O programa da SIC já estava a ser gravado quando a crise pandémica chegou e, apesar dos ajustes necessários para a segurança de todos os participantes, "a essência do programa não foi afetada em nada", garantiu a apresentadora Andreia Rodrigues. Já na concorrência, o novo coronavírus atrasou um mês a estreia do famoso "reality show".

No BB, a competição começa com os 18 concorrentes a cumprirem um período de quarentena, antes de entrarem na casa mais vigiada do país. Todos serão submetidos a testes à Covid-19. Segundo Nuno Santos, o diretor de programas da TVI, foi a forma de "salvaguardar a saúde dos colegas e concorrentes", evitando ainda "que entre alguém infetado. Hoje, o apresentador, Cláudio Ramos, vai estar sozinho no estúdio.

Em "Quem quer namorar como agricultor?", a ação passa-se no campo, mostrando "paisagens de cortar a respiração, que nos fazem sonhar e viajar sem sair de casa", promove Andreia.

"The voice" especial solidário

A RTP1 junta hoje as personalidades do "The voice" numa emissão especial para ajudar os hospitais nacionais. O "The voice Portugal - Unidos pela voz" contará com a atuação dos quatro mentores da última edição, Marisa Liz, António Zambujo, Aurea e Diogo Piçarra, mas também de outros que por lá passaram, como Anselmo Ralph, Daniela Mercury e Anjos, além da participação de Carolina Deslandes, Ana Bacalhau, Nuno Markl e Rita Redshoes.