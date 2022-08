Bilhetes para ver os Coldplay em Coimbra podem chegar aos 150 euros

Inês Inteiro Hoje às 10:48 Facebook

Depois de várias especulações, a promotora Everything is New confirmou o regresso da banda britânica aos palcos de Portugal, a 17 de maio. Os bilhetes podem chegar aos 150 euros.

O concerto será no dia 17 de maio de 2023, no Estádio da Cidade de Coimbra. Os bilhetes vão entrar à venda na quinta-feira (25 de agosto), a partir das 10 horas da manhã, e vão variar entre os 65 e os 150 euros. A promotora adianta que os bilhetes poderão ser adquiridos nos pontos de venda oficiais e no site everythingisnew.pt.

A banda de Chris Martin vai atuar em vários estádios europeus com a nova tour "Music of the Spheres".

Com arranque já marcado em Portugal, vão também pisar palcos em Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Holanda, fazendo também uma passagem pelo Reino Unido.

A promotora do espetáculo refere que a digressão se destaca por um conjunto de iniciativas de sustentabilidade.

"A produção do espetáculo utiliza energia 100% renovável em quase todos os locais, traz consigo o primeiro sistema de geradores em 'tour' no mundo, feito a partir de 40 baterias de carros elétricos BMW; bicicletas motorizadas e pistas de dança cinéticas, que permitem aos fãs fazerem parte do espetáculo, criando energia através das mesmas, painéis solares e turbinas eólicas em cada espetáculo [...]. Por cada bilhete vendido é plantada uma árvore".

Sustainability.coldplay.com foi o site criado pela banda de rock onde são explicadas estas alternativas sustentáveis, e onde é possível encontrar mais informações sobre os espetáculos.

Os Coldplay vão atuar em Portugal depois de uma década. O último concerto no país foi na cidade do Porto em 2012.

Ainda não foi confirmada uma segunda data.