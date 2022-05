Biografia de Bono chega a Portugal em novembro

Margarida Cerqueira Hoje às 16:46 Facebook

"Surrender" chega às livrarias portuguesas a 1 de novembro através da Objectiva, chancela do grupo Penguin Random House.

A muita esperada biografia do músico Bono, vocalista da banda irlandesa U2, vai chegar a Portugal no próximo dia 1 de novembro.

A edição internacional está a cargo do grupo Penguin Random House e, em Portugal, a patente está atribuída à Objectiva, chancela da divisão portuguesa do grupo Penguin.

Em "Surrender", título da obra, Bono documenta, na primeira pessoa, vários momentos da carreira. O artista leva os leitores a viajarem pelos dias de juventude vividos em Dublin, ao momento em que, com apenas 14 anos, perdeu a mãe, à improvável viagem dos U2 antes de se tornaram uma das bandas rock mais influentes de todos os tempos e aos mais de 20 anos de ativismo, dedicados à luta contra a SIDA e a pobreza extrema.

A obra passa por um exercício autobiográfico, com um toque de humor à mistura. "Quando comecei a escrever este livro esperava conseguir contar em maior pormenor o que apenas tinha deixado esboçado nas minhas canções. As pessoas, os lugares, as possibilidades de uma vida", afirma Bono.

O livro foi escrito durante os últimos sete anos e, além do título, conta com um subtítulo, "40 canções, uma história", indica a editora. Este é uma referência aos 40 capítulos que compõem a obra, cada um dos quais fazendo menção a uma música dos U2. Estão também incluídos nas páginas, "40 desenhos originais".