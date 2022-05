Biografia de Fernando Pessoa apresentada no Porto

JN Hoje às 10:20 Facebook

Richard Zenith, autor de "Pessoa. Uma biografia", é o convidado central da edição de maio do ciclo de conversas com escritores Porto de Encontro. A sessão realiza-se neste sábado, às 17 horas, no auditório da Biblioteca Municipal Garrett, no Porto.

Biógrafo do poeta e Prémio Pessoa em 2012, Richard Zenith é o convidado da 87.ª sessão do Porto de Encontro, que se realiza já neste sábado, às 17 horas, no auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett.

Em foco na conversa com o jornalista Sérgio Almeida vai estar o livro "Pessoa. Uma biografia", projeto a que o investigador e tradutor nascido nos Estados Unidos da América dedicou 12 anos da sua vida.

O longo processo de pesquisa que permitiu tornar possível esta biografia e o seu percurso pessoal e académico, intimamente ligado a Portugal há mais de três décadas, serão também abordados na conversa.

A sessão conta ainda com a participação do escritor e professor universitário Pedro Eiras, estando as leituras a cargo de Ismael CaLliano.