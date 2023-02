Black Eyed Peas confirmados no Meo Marés Vivas

JN/Agências Hoje às 09:03 Facebook

Aos nomes já anunciados para a 15.ª edição do Meo Marés Vivas, que decorre nos dias 14, 15 e 16 de julho, em Vila Nova de Gaia, junta-se um novo nome. Os Black Eyed Peas sobem, pela primeira vez, ao palco do festival a 16 de julho.

O trio de Will.i.am, Apl.de.ap e Taboo - cuja carreira começou nos anos 90 - é agora acompanhado por J. Rey, que canta em palco algumas partes de Fergie, que saiu do grupo há cerca de cinco anos, quando os Black Eyed Peas iniciaram uma nova fase no seu percurso.



Os Black Eyed Peas tornaram-se imensamente populares no início dos anos 2000, sobretudo depois do álbum "Monkey Business", de 2005. Nos cinco anos que se seguiram, essa tendência acentuou-se e o grupo chegou ao topo da música pop.