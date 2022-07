Black Midi: o futuro ergue-se a partir dos escombros do rock

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 20:39 Facebook

"Hellfire", novo disco da banda inglesa, não é desfibrilhação do rock, é um corpo novo com memória.

Maus augúrios em tempos negros. Assim se poderia definir o processo e resultado do terceiro álbum de estúdio dos Black Midi, banda que se tornou conhecida em Portugal em 2019 com uma atuação contundente em Paredes de Coura e que voltou a surpreender no último Primavera Sound Porto. Enfiados nas suas casas londrinas durante o período crítico da covid-19, Geordie Greep, Cameron Picton e Morgan Simpson não imaginaram que iria "ficar tudo bem". Imaginaram uma guerra e um ambiente povoado por "escroques", que vão de Sun Tzu (histórico estratega bélico) a militares homofóbicos, proxenetas ou assassinos a soldo.

Mas se as tintas dominantes em "Hellfire" são o desespero, o sarcasmo e o niilismo, cobertos por uma aura de pesadelo, a sua vitalidade musical é redentora. Porque não se trata de um álbum rock a reciclar fórmulas do género numa alquimia esforçada em busca de mais um sopro. Trata-se de encarar o rock como um escombro, forma já impossível de reabilitar nos seus traços reconhecíveis, e aceitá-lo como possibilidade para trabalhar novas fundações.

Pegue-se no exemplo de "The race is about to begin", o mais paradigmático dos dez temas: abre com um riff de Minutemen, banda de hardcore dos anos 1980, e evolui para o flow mais acelerado de que há memória (um Sir Mix-a-Lot em desintegração), depois suspende-se, tudo se acalma, e Greep soa agora como um Tony Bennett a sussurrar palavras doces; a faixa é rematada por uma coda suave de três minutos. Noutras canções, o rock é mergulhado num caldeirão de free jazz, cabaret, flamenco, country ou scores de musicais. Ou esses vestígios de géneros é que mergulham na memória do rock. É difícil perceber o que se passa durante uma guerra.

Desligados da cartografia, os Black Midi rumam ao "nec plus ultra", evitando o caos com um sentido raro de precisão e não prescindindo de uma ética, acreditando que a música pode ainda erguer-se no meio do tumulto com palavras políticas: "To die for your country does not win a war/To kill for your country is what wins a war."