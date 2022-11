Blake e Mortimer regressam esta sexta-feira

F. Cleto e Pina Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Nova aventura em registo de espionagem, cruza a dupla britânica com personagem real

"Oito Horas em Berlim" é o título da nova aventura de Blake e Mortimer que chega hoje às livrarias nacionais numa edição da ASA, em simultâneo com a edição francófona.

Décimo-nono álbum da série após o falecimento do seu criador, Edgar P. Jacobs (1904-1987), tem argumento original de José-Louis Bocquet e Jean-Luc Fromental, num registo de aventura e espionagem, combinado com os desvios éticos da ciência e as motivações ocultas da História.

PUB

Como nota distintiva, esta narrativa que começa nos montes Urais, na Primavera de 1963, em plena Guerra Fria, distingue-se pelo facto dos heróis surgirem num contexto histórico e se cruzarem com uma importante personalidade real, com quem a referência temporal do título está relacionada.

A descoberta de sete caixões, com cadáveres a quem foi arrancada a pele dos rostos, em simultâneo com o assassinato de um agente secreto que tentava ultrapassar o Muro de Berlim, são os pontos de partida de um relato que se desenvolve a dois tempos com Mortimer, por um lado, e Blake, por outro, a investigarem experiências no campo da manipulação cerebral, com o objectivo de dar origem a um dos maiores embustes a que a História esteve alguma vez sujeita. Jean-Luc Fromental, vincou que "mais do que modernizar ou revolucionar a série" optaram por "restabelecer o equilíbrio entre os heróis, dar-lhes uma importância equivalente, já que mesmo com Jacobs havia a tendência de Blake ficar em segundo plano".

José-Louis Bocquet explicou que tentaram "fazer chocar a hiper-realidade histórica e a hiper-fantasia do imaginário de Jacobs", sendo o relato "uma combinação do Jules Verne da nossa infância com o John Le Carré da nossa adolescência".

Antoine Aubin, depois de "A maldição dos trinta denários" e "A onda Septimus", assume de novo o desenho, sendo evidente o seu cuidado no tratamento da figura humana e na composição das páginas, numa aproximação personalizada ao estilo de Jacobs.

Como tem sido norma, a edição portuguesa da ASA, apresenta duas capas diferentes, uma das quais exclusiva das lojas FNAC.