Blind Zero abrem nova temporada do Teatro Diogo Bernardes

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Os portuenses Blind Zero vão abrir no próximo sábado a temporada 2019-2020 do Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima.

A programação para o último trimestre foi apresentada esta quinta-feira e aposta forte na música nacional e internacional. Blind Zero, a 5 de outubro, Mazgani com Sean Riley, Budda Power Blues, Contraponto e Zé Manel, respetivamente, a 2, 9, 23 e 30 de novembro. E David Fonseca a 7 de dezembro, são as propostas nacionais. A partir do último fim-de-semana de outubro, há oferta internacional: Sarah MacCoy (EUA), no dia 26, César Lacerda (Brasil), 31, e Joan as a Police Woman (EUA), 16, e Alberto Montero (Espanha), 29 de novembro.

A programação cultural daquela sala de espetáculos, a cargo do diretor Ovídeo de Sousa Vieira, contempla, de resto, até ao fim deste ano, outras propostas musicais, como um encontro de coros e um concerto de Comemoração da Implantação da República, mais teatro infantil, juvenil e para famílias, teatro de objetos, circo e magia, a 18 de outubro, pela Companhia Don Davel (França), dança contemporânea pela Companhia de Dança Contemporânea de Angola, e um evento de passagem de ano.

Segundo o presidente da Câmara de Ponte de Lima, Vitor Mendes, o município está a apostar numa programação regular "de sexta-feira a domingo" naquela sala, que a 19 de setembro cumpriu 123 anos de existência. Com o objetivo de proporcionar à população local acesso à cultura, "sem ter necessidade de se deslocar para fora de Ponte de Lima". E também para atrair público de outras localidades. "Faz parte da nossa estratégia de desenvolvimento. Não há nenhum território no Mundo que tenha desenvolvimento, tenha presente e futuro, sem o acesso à Cultura", declarou.