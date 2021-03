Blues viciantes para escapar desta pandemia

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 09:34 Facebook

"Kiko & The Blues Refugees", é o disco de um supergrupo formado por Kiko Pereira. Unidos pelo blues, vagueiam livremente pela soul, funk e rock.

Tomando como via principal o blues e as suas várias declinações geográficas, "Kiko & The Blues Refugees" não hesita em meter-se por estradas secundárias e visitar todos os miradouros que lhe apetece, porque este é um lugar de absoluta liberdade, "um centro de treinos", para o supergrupo liderado por Kiko Pereira.

Reuniram-se em 2017 para criar um projeto lateral às suas carreiras e, basicamente, para se divertirem uns com os outros: "Houve um apelo assumido ao diletantismo, queríamos experimentar coisas para as quais não temos tido nem espaço nem tempo. Há um ponto de encontro entre todos, que é o gosto pelo blues, mas depois fomo-nos deixando levar pelos estímulos, reagindo ao que a música pedia. E a sintonia manteve-se: se um dizia mata, o outro dizia esfola", disse ao JN Kiko Pereira, uma das mais ilustres vozes do jazz nacional, que passou pela Lisbon Swingers Big Band ou pela Orquestra Jazz de Matosinhos e se estreou a solo, em 2003, com o aclamado "Raw".