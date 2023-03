JN Hoje às 09:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Bob Dylan toca em Portugal em junho, com concertos no Porto e em Lisboa.

A novidade foi avançada esta sexta-feira pela promotora Everything Is New. Bob Dylan atua no Coliseu do Porto a 2 de junho e no Campo Pequeno, em Lisboa, a 4 e 5 de junho.

Os concertos do Prémio Nobel da Literatura de 81 anos decorrem no âmbito da digresão mundial "Rough and rowdy ways" .

PUB

Os bilhetes são colocados à venda na próxima quarta-feira, dia 15 de março e os preços variam entre os 40 e os 160 euros.