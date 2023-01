Bom cinema para ver nas salas em 2023

João Antunes Hoje às 12:15 Facebook

Já há datas de estreia marcadas para alguns dos filmes mais esperados do ano.

A recuperação que já se verifica do hábito de ver cinema nas salas necessita que o fluxo de filmes apelativos e de qualidade não diminua. É essa a promessa para o ano que agora se avizinha, em que o cinema português também não vai faltar. Aliás, não deixa de ser significativo que a primeira semana de 2023 nos reserve quase uma dezena de novos títulos em cartaz nas salas de todo o país.

Estas primeiras apostas dos distribuidores vão desde o último Sokurov, "Fairytale - Sombras do Velho Mundo" e "Broker - Intermediários", de Hirokazu Koreeda, Prémio Ecuménico e de Melhor Ator em Cannes, a "Maigret e a Rapariga Morta", com Gérard Dépardieu no lendário inspetor saído da pena de Simenon, passando por um inevitável filme de terror, "A Outra Face do Mal" e mais um Bruce Willis, "No Lugar Errado".