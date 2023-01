Borges Coelho: o homem de coragem que tinha tempo para a bondade

Nuno Dantas Hoje às 18:46 Facebook

Historiador venceu Prémio Rodrigues Sampaio, da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto. Faltou à homenagem devido a doença. "O corpo negou-me a alegria deste encontro", disse pela voz da filha, Sónia Borges Coelho.

"Personalidade ímpar da cultura e da cidadania, homem de coragem... que jamais traiu a luta por um Portugal de liberdade livre. Preso, perseguido, sempre inventou tempo para a bondade e para avivar a voz dos silenciados".

É desta forma que o júri descreve o historiador António Borges Coelho, vencedor do Prémio Rodrigues Sampaio, uma iniciativa da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, patrocinada pela Câmara de Esposende e com apoio do JN.

A cerimónia de entrega do galardão, que decorreu este sábado ao final da tarde, não contou com a presença do homenageado, ausente por questões de saúde. "O corpo negou-me a alegria deste encontro, negou-me a partilha da fala, os olhos nos olhos, o acender dos afetos. Tive de recorrer ao papel e à voz da minha filha Sónia Borges Coelho, desculpai-me", justificou o historiador e poeta, de 94 anos.

"Agradeço, muito sensibilizado, a atribuição do Prémio Rodrigues Sampaio, figura exemplar do jornalismo livre e sem medo do agitado século XIX e de quem a terra natal Esposende tanto se orgulha. Não poderia desejar melhor patrono", acrescentou.

José Manuel Mendes, representante do júri, lembrou que António Borges Coelho é "uma das figuras mais importantes da cultura portuguesa" e que, por isso, este é "um momento particularmente tocante".

A Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto foi representada pelo seu presidente, o escritor Francisco Duarte Mangas.

O presidente da autarquia esposendense, Benjamim Pereira, lamentou a ausência do homenageado, mas referiu que a atribuição do prémio era justíssima. "Se Rodrigues Sampaio foi um dos grandes construtores do liberalismo parlamentar no século XIX, António Borges Coelho foi, no século XX, um dos maiores vultos da resistência ao antigo regime, contribuindo com a sua vida e obra para a consolidação da democracia", salientou.

O Prémio Rodrigues Sampaio distingue personalidades que, pelo seu trabalho na cultura e comunicação social, contribuam para uma sociedade mais inclusiva e mais crítica. O galardão passa a ser bienal e o vencedor recebe 7.500 euros.