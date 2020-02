Brad Pitt e Laura Dern já têm Oscars

José Miguel Gaspar Hoje às 01:49, atualizado às 03:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Primeiro Oscar de interpretação para o ator, que já esteve nomeado cinco vezes, primeiro também para ela, nomeada três vezes. "Toy Story 4", o coreano "Parasitas", "1917" e Jojo rabbit" também já têm Oscars.

Sem drama nem sequer suspense: Brad Pitt, que estava nomeado pela 5.ª vez, tinha um só Oscar como produtor de "12 anos escravo" (melhor filme de 2014), ganhou o seu primeiro Oscar como ator, no caso ator secundário pelo papel em "Era uma vez em Hollywood". o nono filme de Quentin Tarantino, o seu mais maduro e melancólico, conta a história inebriante e envolvente de uma estrela de TV (DiCaprio) e do seu duplo (Pitt) e como eles entram em colisão com a família de assassinos de Charles Manson na Hollywood de 1969. Minutos depois, o filme ganhou o segundo Oscar da noite, pela cenografia.

"Wow! É incrível. Isto é a honra das honras", disse o ator de 56 anos, que parecia nervoso, ou melhor, angustiado, a envergar um smoking clássico. E depois veio logo o primeiro comentário político da noite: "Disseram-me que só tenho 45 segundos para falar, bom é mais tempo do que deram no Senado ao John Bolton (ex-conselheiro de segurança dos EUA que não pôde testemunhar no julgamento de impeachment ao presidente americano Trump)". Depois vira-se para Tarantino, o realizador que lhe deu o primeiro Oscar e diz: "Pode ser que faças um filme sobre isso, chamado 'E no fim os adultos fazem a coisa certa". E de seguida, continuando a contorcer a estatueta do Oscar com as mãos, agradeceu a Tarantino ("és único, és original, a indústria seria muito mais chata sem ti"), a Leo DiCaprio, aos técnicos e duplos e produtores e aos seus seis filhos: "Isto é para vocês. Vocês dão cor a tudo o que faço".

Pitt derrotou quatro pesos-pesados: Joe Pesci e Al Pacino ("O irlandês"), Tom Hanks ("A beautiful day in the neighborhood" e Anthony Hopkins ("Os dois papas").

Laura Dern Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Laura Dern, a advogada abutre de "História de um casamento", de Noah Baumbach, ganhou também o seu primeiro Oscar (após três nomeações) e foi eleita a melhor atriz secundária. Já tinha limpado antes muitos prémios, incluindo o Globo de Ouro, o Bafta inglês e vários círculos de sociedades de críticos americanos.

Sem surpresa na animação

"Toy story 4", capítulo final da animação da Pixar iniciada em 1995 por John Lasseter, venceu o Oscar de melhor animação, também sem surpresa. "É uma carta de amor às nossas famílias", disse Josh Cooley, o realizador. "Toy story 3" já tinha ganho o Oscar de melhor animação em longa-metragem em 2011.

É assim é já oficial: não haverá portugueses premiados, já que "Klaus", a produção espanhola da SPA que obtivera algum favoritismo, e que teve os portugueses Edgar e Sérgio Martins como animadores, foi derrotado pela fábrica da Pixar.

"Hair Love", de Matthew A. Cherry e Karen Rupert Toliver, conquistou o Oscar de melhor curta-metragem de animação e chamou grandes aplausos.

Argumentos para "Parasitas" e "Jojo"

Bong Joon-ho e Han Jin-won ganharam Oscar para melhor argumento original, com Parasitas Foto: Kevin Winter/Getty Images/AFP

"Parasitas", sátira social muito negra do coreano Bong Joon Ho, o seu sétimo filme, que coloca ricos e pobres em confronto cómico e trágico (o filme começa como comédia, evolui para thriller, depois para drama), ganhou o melhor argumento original, derrotando Tarantino. Bong falou em coreano, com tradutor. O filme já fez 73 milhões de dólares na Coreia do Sul e 30 milhões nos EUA

No argumento adaptado venceu Taika Waititi, autor de "Jojo rabbit", uma sátira surreal sobre um miúdo de 10 anos fanático por nazis, cujo melhor amigo imaginário é Adolf Hitler. Taika pareceu genuinamente arrebatado pelo prémio e a voz tremeu-lhe durante o discurso.

"Mulherzinhas", de Greta Gerwig, venceu o melhor guarda-roupa. O filme com Saoirse Ronan, Emma Watson e Florence Pugh, é uma adaptação do clássico de Louisa Mary Alcott que atualiza o feminismo ao olhar a vida de várias mulheres e as tensões da sua vida entre o salto do idealismo da juventude e os inevitáveis compromissos da idade adulta.

"Uma fábrica americana", primeira de várias produções encomendadas pela Netflix a Barack e Michele Obama, venceu o melhor documentário. O filme, que se passa no Ohio pós-industrial e põe um chinês a investir numa fábrica abandonada pela General Motors, conta a história do choque entre a América de classe média e a China tecnológica.

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)", da americana Carol Dysinger, ganhou o Oscar de melhor curta-metragem documental. O tocante filme de 39 minutos segue a vida de várias raparigas afegãs que aprendem a ler e escrever (e a andar de skate) na Cabul devastada pela guerra de intervenção americana.

"1917" já tem dois

"Ford vs Ferrari", filme de James Mangold que conta a fabulosa epopeia mecânica da Ford que conseguiu suplantar a Ferrari na história de corridas de carros em Le Mans nos anos de 1960, ganha a melhor edição de som.

"1917" ganhou a melhor mistura de som. O épico de guerra de Sam Mendes venceu também já o Oscar de melhor fotografia pelo trabalho de Roger Deakins. O veterano diretor de 70 anos já tinha sido nomeado 14 vezes (primeira nomeação em 1995 com "Os condenados de Shawshank"); venceu o primeiro Oscar somente no ano passado ("Blade runner 2049") e agora o seu segundo. Recebeu dos maiores aplausos da noite