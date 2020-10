Braga dedica três dias de cultura à causa ambiental

Delfim Machado Hoje às 18:36 Facebook

A cidade de Braga vai acolher, a partir desta quinta-feira, um conjunto de espetáculos culturais e debates sobre o ambiente em três dias de Festival Política. O Brasil é o país em foco, mas a sustentabilidade do planeta na era pós-covid também vai estar em cima da mesa.

Será que a pandemia, ironicamente, é uma oportunidade para que as questões do ambiente e sustentabilidade acelerem e haja novas políticas públicas favoráveis nesse sentido? A questão, formulada por Rui Oliveira Marques, jornalista, escritor e um dos organizadores do Festival Política, vai estar no centro do debate nos próximos três dias no Centro da Juventude de Braga, entre amanhã e sábado.

O festival criado pela Associação Isonomia em 2017 e oriundo da sociedade civil propõe-se a dar protagonismo a ativistas e pessoas interessadas em causas públicas. Este ano, escolheu o tema do ambiente e sustentabilidade por ter sido uma questão que "ganhou um relevo muito grande até por pressão da juventude e com a greve climática", justifica o organizador.

Entretanto, a pandemia invadiu o espaço mediático, mas os problemas do planeta não cessaram e a discussão sobre eles é, para Rui Oliveira Marques, ainda mais premente: "Curiosamente, a covid e esta crise económica que estamos a viver também reforçaram a questão do ambiente no sentido de percebermos se esta nova fase de investimento público vai ter em conta as preocupações ambientais, as alterações climáticas e estas questões da sustentabilidade".

O tema vai ser debatido numa conversa online, amanhã, quinta-feira, com Arnau Queralt, o catalão que lidera a rede de Conselhos Consultivos Europeus de Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável (EEAC). Entre os eventos culturais ligados ao ambiente está a exibição do filme "Injustiça" ("Grit"), de Cynthia Wade & Sasha Friedlander, Grande Prémio Ambiente CineEco.

O porquê do plástico no quotidiano

Destaque ainda para conferência-performance ecológica "Eu levo na tote, e você", produzida pelo Festival Política, onde se procura perceber o porquê do plástico no nosso quotidiano. Na vertente popular, os minhotos Augusto Canário e Cândido Miranda também vão protagonizar uma desgarrada de cantares ao desafio, alusivas ao tema do festival.

O país em foco na edição deste ano do Festival Política é o Brasil. Para além de muitos convidados serem oriundos daquele país, como o publicitário Edson Athayde e o jornalista Pedro Dória, a escolha do Brasil "acaba por ser óbvia", explica Rui Oliveira Martins.

A justificação é encontrada nas ameaças que irrompem pela Amazónia e pela zona do pantanal, dos incêndios à pressão da agricultura, mas também "por causa da liderança do próprio país, pois quem está fora do Brasil está sempre a questionar o que é que se está lá a passar", fundamenta a organização.

Todas as atividades do festival são gratuitas, mas sujeitas a reserva. Os bilhetes podem ser reservados através da plataforma EventBrite ou então levantados no próprio dia no Centro de Juventude de Braga. Durante toda a duração do evento, será possível assistir, no mesmo local, às vídeo-performances "Invasion" e "Plastikós" de Roni Sousa.