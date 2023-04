Braga Summer End regressa em setembro com Bonnie Tyler

JN Hoje às 16:31 Facebook

O Altice Forum Braga vai festejar mais um aniversário no próximo dia 23 de setembro com uma nova edição do Braga Summer End. A cabeça de cartaz do espetáculo é Bonnie Tyler, artista britânica radicada no Algarve há vários anos.

Com mais de 20 milhões de discos vendidos, Bonnie Tyler comemora o quadragésimoº aniversário do icónico single "Total eclipse of the Heart". Um dos temas que vai fazer parte seguramente do concerto em Braga, a par também de outras sonoridades mais recentes a partir dos álbuns "Rocks and honey" e "Between The earth and the stars".

A noite far-se-á ainda ao som de Sónia Costa, apelidada de "Tina Turner" portuguesa, que promete apresentar os êxitos mais emblemáticos da artista norte-americana, como "Private dancer", "What"s love got to do with it", "We don"t Need another hero" ou "Typical male".

O "after party" previsto vai contar com a atuação de vários DJ.

Os bilhetes, colocados à venda a partir deste sábado, contemplam várias modalidades. O pacote completo (com direito a jantar, concertos e "after party") custa 55 euros até final de julho, subindo depois cinco euros.