Braga: Um templo à espera de reabilitação e vida artística

Sandra Freitas Hoje às 15:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Grupo Amigos do Convento quer levar cultura a conjunto monástico na freguesia de Real, em Braga.

As memórias do casamento na Igreja de São Francisco de Real, em Braga, serviram como fonte de inspiração para o bracarense Pedro Campos avançar com o projeto Amigos do Convento, que pretende levar cultura àquele templo, mas também ao Mausoléu de São Frutuoso e ao Convento de São Francisco, que vai ser reabilitado pelo Município de Braga. Com a pandemia, a mobilização da sociedade começou nas redes sociais e já são quase dois milhares aqueles que seguem, no Facebook, as partilhas deste coletivo que pode vir a formar uma associação.

"Queremos mostrar todo o tipo de arte. Por exemplo, cinema, música, exposições, fotografia. Queremos tudo o que eleve o espírito das pessoas através da cultura", resume Pedro Campos, enquanto vislumbra parte do Convento de São Francisco através da janela de casa. Há uma ligação afetiva ao conjunto monástico que não esconde e, com isso, uma vontade de chamar a comunidade para "divulgar o património" e colocá-lo no roteiro turístico, em parceria com o Município de Braga, a Universidade do Minho (UMinho), a paróquia de Real e a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), que estarão envolvidos na gestão da atividade.