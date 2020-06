Bragança dedica museu de vanguarda à Língua Portuguesa

Glória Lopes Hoje às 14:06 Facebook

Planeado há dez anos, o equipamento deverá começar a nascer em novembro. Conclusão prevista para 2022.

Dentro de dois anos, Bragança passará a dispor de um projeto único no país e na Europa - o Museu da Língua Portuguesa - no qual o autarca brigantino Hernâni Dias deposita "grande esperança", e com o qual espera que se "desmistifique, de uma vez por todas, os preconceitos relativamente à capacidade inovadora e de vanguarda dos territórios do Interior".

"Também é um desafio para o resto do país", afirma ao JN. "Uma cidade do Interior criar um projeto único de âmbito nacional e internacional valoriza ainda mais esta construção".