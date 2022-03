Branko com Dino D'Santiago no SuperBock Arena, no Porto

JN/Agências Hoje às 18:00 Facebook

Prestes a editar novo álbum "OBG" (8 de abril), Branko sobe na sexta-feira da próxima semana ao palco do Superbock Arena, no Porto. O dj e produtor vai contar com dois convidados: Dino D"Santiago e Rita Vian.

O concerto será uma antecipação do novo disco, passando por temas como "SRA" (Senhora), "SDDS" (Saudades), "OOO" (Out Of Office), "CTG" (Contigo) com Iúri Oliveira, mas revisitando as inúmeras viagens (visuais e musicais) que Branko tem vindo a trazer ao público, seja em palco ou através de ecrãs.

O artista irá também revisitar os clássicos já conhecidos do público com músicas como "Reserva Pra Dois" (com Mayra Andrade) ou "Hear From You", com Profjam, ou "Paris - Marselha", com Cachupa Psicadélica.