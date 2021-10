Brasil homenageia poeta português Ernesto Manuel de Melo e Castro

Hoje às 19:19 Facebook

O lançamento do livro inédito "Poemas Tardios", de Ernesto Manuel de Melo e Castro (1932-2020), assinala, no sábado, uma homenagem do Centro Cultural de São Paulo (CCSP) ao poeta, ensaísta e artista plástico português, que morreu nesta cidade brasileira.

A homenagem integra ainda um espetáculo musical intitulado "Mar virtual", no qual a filha Eugénia Melo e Castro canta poemas musicados do pai acompanhada ao piano por Emílio Mendonça, acrescenta uma nota da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que tutela o CCSP.

A obra inédita do poeta, ensaísta e artista plástico português que morreu no Brasil em 29 de agosto de 2020, aos 88 anos, tem organização de Edson Cruz e é dada à estampa pela Editora Patuá.

Da homenagem consta ainda o lançamento do catálogo da exposição "Poesia Experimental Portuguesa", que abriu a 18 de setembro último no piso Flávio de Carvalho daquele centro cultural paulista, onde pode ser visitada até 14 de novembro.

Com curadoria de curadoria Bruna Callegari e do poeta brasileiro Omar Khouri, a exposição celebra 60 anos da poesia pós-verso portuguesa, exibindo obras em vários formatos e meios de comunicação, numa iniciativa que apresenta, pela primeira vez, ao público brasileiro, um panorama da poesia experimental realizada em Portugal desde 1960 aos nossos dias, acrescenta a nota.

Perto de 80 trabalhos de 18 artistas portugueses fazem parte da mostra, uma coletânea "que percorre uma trajetória de seis décadas de produção poética em diferentes formatos e suportes", como impressões, pinturas, caligrafias, fotografias, objetos, áudios e vídeos.

Abílio-José Santos, Américo Rodrigues, Ana Hatherly, António Aragão, António Barros, António Dantas, António Nelos, César Figueiredo, E. M. de Melo e Castro, Emerenciano, Fernando Aguiar, Gabriel Rui Silva, Jorge dos Reis, José-Alberto Marques, Nuno M. Cardoso, Rui Torres, Salette Tavares e Silvestre Pestana são os autores portugueses patentes na mostra.

Apelidada com as iniciais de Poesia Experimental, a PO-EX nunca se configurou como um movimento fechado e teve pouca visibilidade no Brasil, embora ambos os países compartilhem da mesma língua e os portugueses tenham sido influenciados pela poesia concreta brasileira, acrescenta a mesma nota.

Resgatar e pôr em evidência o histórico dos artistas e da sua valiosa produção cultural ao longo do período expositivo são objetivos da exposição, da qual será também lançado um livro-catálogo, com edição de textos dos autores portugueses E.M. de Melo e Castro, Ana Hatherly e Fernando Aguiar, além da reprodução das obras em exposição, a maioria das quais publicadas no Brasil.

A mostra prevê ainda iniciativas com a presença dos artistas Fernando Aguiar e Silvestre Pestana.

Poesia Experimental Portuguesa

A Poesia Experimental Portuguesa surgiu na década de 1960, desafiando métodos e convenções pré-definidas na cena artística portuguesa. Reconhecida noutros países como concreta, visual, espacial ou intersemiótica, em Portugal autodenominou-se Poesia Experimental, com o lançamento, em 1964, de uma revista com o mesmo nome, cujo segundo número foi publicado dois anos mais tarde.

Dois acontecimentos antecederam o aparecimento em Portugal de manifestações originais da Poesia Experimental: a visita a Lisboa do poeta concreto brasileiro Décio Pignatari, em 1956, e a publicação, em 1962, pela Embaixada do Brasil em Lisboa, de uma compilação da Poesia Concreta do grupo brasileiro Noigandres.

Em cerca de 60 anos de existência, a Poesia Experimental continua ativa, com as novas gerações de poetas a darem continuidade às experimentações, mantendo sempre o princípio da invenção, conclui a nota da Secretaria Municipal da Cultura de S. Paulo.

"Poesia Experimental Portuguesa", iniciativa idealizada e produzida pela Espaço Líquido e realizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de S. Paulo, com o apoio do Consulado Geral de Portugal em S. Paulo, tem entrada gratuita e pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 11:00 às 18:00.