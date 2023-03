Brendan Fraser e o papel de uma vida

João Antunes Hoje às 17:11 Facebook

Estreia esta quinta-feira "A Baleia" e o ator está nomeado para o Oscar. Filme sobre um professor que sofre de obesidade mórbida é realizado por Darren Aronofsky

Quando os Oscars forem anunciados, a 12 de março, é bem provável que a estatueta que premeia a melhor interpretação masculina do ano vá parar às mãos de Brendan Fraser.

Brendan Fraser? Perguntarão os mais distraídos. Esquecendo-se que a história do cinema está repleta de casos assim: atores e atrizes que passaram uma vida a representar uma coisa e de repente arrancam um papel que lhes muda a vida e a nossa perceção sobre o seu trabalho.

É o caso de Charlie, a personagem central de "A Baleia", de Darren Aronofsky, completamente nos antípodas de tantas comédias alimentares e da figura de Rick O"Donnell, que Brendan Fraser representou até à exaustão em vários títulos da saga de "A Múmia".

Pelo contrário, Charlie é um professor de inglês recluso, por sofrer de obesidade mórbida e que tenta recuperar a relação com a filha adolescente, que há muito não vê, numa derradeira oportunidade para se redimir do passado.

Com esta história, o potencial espectador poderá pensar que estamos na presença de mis um daqueles filmes de nos fazer chorar às lágrimas, pelo efeito fácil de nos confrontarmos com uma personagem que nos dá pena e cuja condição é explorada ao máximo.

Nada de mais errado. "A Baleia" é também um daqueles filmes em que o seu realizador, que nos habituou a temas mais grandiosos, em obras como "O último capítulo", "Noé" ou "Mãe!", mas que já deu mostras de ser ainda melhor quando se concentra sobretudo nas suas personagens centrais, como foi o caso de "A vida não é um sonho", "O cisne negro" e sobretudo "O wrestler" - quem não se lembra do prodigioso retrato oferecido pelo resgatado Mickey Rourke?

Brendan Fraser, que já tanto falou da parte física do trabalho e das horas e horas para colocar maquilhagem e próteses e para as retirar ao fim do dia de trabalho, junta-se-lhe agora, com o trabalho de uma vida - para já - numa personagem de enorme humanismo, que tenta salvar o passado enquanto não é tarde demais. Quantos de nós já não nos sentimos na pele dele?