Brinquedos no sapatinho deste Natal são mais caros e educativos

Todas as famílias com filhos vão oferecer jogos, bonecas e peluches e mesmo tablets com preços acima da centena de euros, a par do vestuário e calçado.

As crianças são as mais privilegiadas no que respeita a presentes de Natal: todas as famílias com filhos vão oferecer-lhes brinquedos, a par do necessário calçado ou da roupa nova. Mesmo durante a crise, recorda Mafalda Ferreira, especialista em consumo, "os portugueses nunca deixaram de dar brinquedos às crianças no Natal". A novidade é que estes são cada vez mais caros e sofisticados, com algum cariz educativo e/ou tecnológico.

De acordo com o estudo dos hábitos de consumo dos portugueses na época natalícia, realizado pelo IPAM entre o final de novembro e o início de dezembro, "para as crianças até aos 12 anos, os presentes a comprar serão maioritariamente brinquedos (48,6%), seguidos de roupas e sapatos (12,2%) e livros (9,9%).