Brisa pop rock do Marés Vivas para 30 mil pessoas por dia

Festival de três dias em recinto cinco vezes maior começa esta sexta-feira. Bryan Adams, Maluma e Anitta são cabeças de cartaz. Os bilhetes já estão esgotados.

O calor intenso que nos tem deixado agarrados a ventoinhas, abanadores improvisados e água fresca nos últimos dias vai dar tréguas no regresso do MEO Marés Vivas, que, desta sexta-feira até domingo, ocupa o espaço do antigo Parque de Campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia. A um quilómetro da praia, além de garantir ao público uma troca balsâmica entre ar condicionado e brisa do mar, o recinto tem uma área cinco vezes maior do que a do local anterior, a Antiga Seca do Bacalhau, pelo que promete melhorias logísticas para os cerca de 30 mil espectadores que são esperados, por dia. "É um espaço com outras condições. Tem, sobretudo, mais condições de conforto", disse ao JN Jorge Lopes, diretor da PEV Entertainment, promotora do festival gaiense, que este ano oferece melhores acessos, mais espaços verdes e maior disponibilidade de estacionamento. Além do ex-líbris de sempre: "muita e boa música" (e humor) nos cinco palcos espalhados pelo recinto, pisados por cerca de 40 artistas durante os três dias de festival.

Pelo palco principal desta 14.ª edição do Marés Vivas, passarão Bryan Adams, James, Miguel Araújo, Mäximo Park e The K's (sexta-feira), Maluma, Dino D' Santiago, Bárbara Tinoco, Rita Rocha e Fer Lemos (sábado) e Anitta, Jessie J, Diogo Piçarra, Angie McMahon e Maro (domingo). Uma fusão entre grandes nomes internacionais - destaque para a brasileira Anitta, rainha do funk, que acaba de entrar para o Guinness como primeira artista solo latina a alcançar o Top 1 no Spotify - e a prata da casa, que vem misturar o pop de Piçarra e Tinoco com a celebração da saudade lusa sofrida por Maro e do orgulho crioulo que Dino assumidamente traz no peito.