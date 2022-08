Bruce Willis é o último grande herói de ação

João Antunes Hoje às 16:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruce Willis abandonou o cinema devido a doença, mas ainda tem filmes novos por estrear. Esta quinta-feira chegou às salas o mais recente: "Fortaleza segurança máxima.

A notícia chocou o mundo do cinema. A 30 de março deste ano a família de Bruce Willis anunciou que o ator se via obrigado a abandonar a carreira após ter sido diagnosticado com afasia, uma condição que causa a perda parcial ou total da capacidade de expressar ou compreender a linguagem falada ou escrita.

O ator completara dias antes 67 anos e estava em plena atividade. Só nos últimos dois anos entrou em praticamente duas dezenas de produções. A notícia não teve um impacto tão grande nos novos cinéfilos, os que aprenderam a ir à sala de cinema na última década, porque é verdade que a carreira de Bruce Willis já vira melhores dias.

Um pouco à semelhança de outros atores que se tornaram heróis de filmes de ação, entre outros registos, como Nicolas Cage ou Liam Neeson, Bruce Willis sofreu com a alteração nos cânones do género, em que o herói individual, mas de carne e osso, se viu suplantado nas bilheteiras pelos super-heróis oriundos das pranchas das bandas desenhadas e das novelas gráficas.

No entanto, bastaria citar alguns títulos para dar a ideia da importância de Bruce Willis para uma geração de cinéfilos que, curiosamente, até o começaram a admirar no pequeno ecrã, na deliciosa série "Modelo e Detetive", ao lado de Cybill Shepherd. Mas, como ignorar "Assalto ao Arranha-Céus", o primeiro dos vários "Die Hard"? Ou a sua presença em "Pulp Fiction", tendo como namoradinha francesa Maria de Medeiros? Ou "O Sexto Sentido", que trouxe para o mapa do filme de suspense e mistério M. Night Shyamalan?

A lista seria muito mais longa se o espaço não fosse tão curto. Certo é que o ator, durante um período consideravelmente alargado, pertenceu ao restrito leque de ídolos de Hollywood que cobrava 10, 15, 20 ou mesmo 25 milhões de dólares por filme, medida exata da sua popularidade.

O cinema mudou e é por vezes deprimente ver Bruce Willis a compor personagens estereotipadas em filmes de série B ou Z, que passam fugazmente pelas salas de cinema ou nem isso e que raramente deixam saudades. Mas vale a ver ir ao cinema ver "Fortaleza Segurança Máxima", onde repete a personagem de "Fortaleza", do ano anterior. Um antigo agente da CIA envolvido com o filho numa perigosa operação de resgate fica-lhe sempre bem.