Bruce Willis termina carreira devido a distúrbio neurológico

A família de Bruce Willis revelou, esta quarta-feira, que o ator sofre de afasia, um distúrbio neurológico que interfere com a fala, com a compreensão de outras pessoas e pode ainda prejudicar a capacidade de leitura e de escrita. Dada a esta condição, o artista de 67 anos decidiu "afastar-se" dos ecrãs.

A notícia foi partilhada pela filha do ator no Instagram. "A todos os apoiantes incríveis do Bruce, como família dele queríamos partilhar que o nosso querido Bruce tem tido alguns problemas de saúde e que foi recentemente diagnosticado com Afasia, que está a afetar as suas capacidades cognitivas. Por isso, e com muita consideração, o Bruce vai afastar-se da profissão que significou tanto para ele", pode ler-se na publicação.

"É um momento realmente desafiante para a nossa família e estamos muito gratos pelo vosso amor contínuo, compaixão e apoio", acrescentou Rumer Willis, filha mais velha de Demi Moore e Bruce Willis.

A afasia é um distúrbio na comunicação que interfere com a capacidade de processamento da linguagem, sem afetar a inteligência. Prejudica a fala e a compreensão de outras pessoas e, em muitos casos, também compromete a leitura e a escrita.

Bruce Willis, de 67 anos, é conhecido pela longa carreira em Hollywood, tendo desempenhado vários protagonistas ao longo de várias décadas. "Die Hard", "Armageddon" e "Pulp Fiction" são alguns dos mais populares filmes que contaram com a participação do ator.

O artista foi casado com Demi Moore entre 1987 e 2000, com quem teve três filhos: Rumer Willis, Tallulah Willis, Scout Willis. Atualmente, o ator está casado com Emma Heming Willis, com quem teve mais duas filhas: Mabel Willis e Evelyn Willis.</p>