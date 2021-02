Bruma Publications vai editar obras sobre o legado luso-americano

Lusa Hoje às 12:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O Instituto Português Além-Fronteiras, instalado nos Estados Unidos, lança hoje o braço editorial Bruma Publications, para divulgar trabalhos relativos à herança da comunidade luso-americana na região oeste.

"A ideia surgiu porque há várias editoras ligadas a universidades e centros de português na costa leste, mas não temos uma dedicada a estudos portugueses na costa oeste", disse o diretor do Instituto Português Além-Fronteiras, Diniz Borges.

A Bruma Publications funcionará em coordenação com a Fresno State University Press e publicará em português e em inglês. O objetivo, segundo Diniz Borges, é editar quatro obras por ano.

Os livros em português terão como alvo "o mundo lusófono, para divulgar o legado português no oeste americano" e "mesmo aquilo que publicarmos em inglês será sempre sobre a comunidade portuguesa, particularmente dos estados do oeste americano, incluindo Havai", frisou Diniz Borges. "Aí, gostaríamos de fazer um trabalho interessante na tradução de obras literárias de língua portuguesa para o inglês", acrescentou Diniz Borges.

Os títulos serão disponibilizados nos canais livreiros habituais, incluindo Amazon, sendo que alguns poderão ser editados apenas em versão eletrónica.

O primeiro trabalho que o conselho editorial da Bruma Publications está a considerar para publicação é em português, com uma síntese em inglês.

Trata-se da tese de doutoramento do professor universitário jubilado Manuel Costa Fontes, que recolheu uma coleção das fábulas que as pessoas mais idosas da comunidade portuguesa contavam aos filhos e netos nos anos 70 e 80 do século passado.

PUB

"O lançamento da Bruma será uma forma de comemorarmos o segundo aniversário", disse Diniz Borges, referindo que este será o único evento a assinalar a data devido à pandemia de covid-19.

A cerimónia virtual incluirá uma apresentação do académico Onésimo Teotónio Almeida, professor na Universidade Brown e considerado um ícone dos estudos portugueses e da comunidade luso-americana nos Estados Unidos.

A sessão terá também a presença da cônsul-geral de Portugal em São Francisco, Maria João Lopes-Cardoso, e do presidente interino da Universidade Estadual da Califórnia, Fresno, Saúl Jiménez-Sandoval.

O Instituto Português Além-Fronteiras (PBBI, na sigla inglesa) foi criado em fevereiro de 2019 no seio da universidade estadual localizada no vale central da Califórnia, onde há uma considerável comunidade luso-americana.