Bruno Neves, fotojornalista de "Abril", morreu aos 85 anos

Natural das Fontainhas, em pleno coração do Porto, Bruno Neves foi um dos principais repórteres fotográficos da Revolução dos Cravos e trabalhou em vários jornais da Invicta e de Lisboa. Morreu, esta quinta-feira, aos 85 anos, deixando um vasto legado sobre o 25 de Abril e sobre a sua cidade.

Bruno Neves, antigo editor do "Jogo", começou aos 11 anos a fazer fotografias com o pai, que tinha uma loja na rua de Santo Ildefonso, no Porto. "Uma casa que se tornou uma referência por fazer casamentos em toda a região Norte", recordou o próprio ao JN no ano passado, quando inaugurou a sua exposição "Crianças da minha Sé". Uma viagem ao Porto de há 50 anos por ruas e ruelas daquela freguesia, onde captou o dia-a-dia das crianças, nas correrias, na solidão, nas brincadeiras e na pobreza.

A sua carreira como fotojornalista profissional só arrancou aos 38 anos, após a cobertura que fez do 25 de abril de 1974. Antes disso, era colaborador do diário "A Capital".

Entrou para os quadros do "Primeiro de Janeiro" e seguiu-se uma extensa lista de colaborações nos jornais "Norte Desportivo", "República", "Diário de Lisboa", "Expresso", "O Jornal", "Sete", "'Diário", "Norte Popular" e na Agência "ANOP". Foi em 1982 que passou a editor fotográfico do jornal "O Jogo".

O seu percurso profissional inclui 17 "Voltas a Portugal em Bicicleta" e dezenas de outras provas nesta modalidade. Foi premiado três vezes pelo Clube Nacional da Imprensa Desportiva e foi condecorado pela Associação de Ciclismo do Porto. Também o seu trabalho sobre a Revolução dos Cravos lhe valeu o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores como um dos melhores fotógrafos do 25 de Abril.

Individualmente, realizou cinco exposições e integrou dezenas de outras. As suas fotos estão presentes em diversas publicações, designadamente sobre a Região do Douro - Património Mundial. E integrou os corpos sociais do Sindicato dos Jornalistas, em diversos mandatos.